© Foto: Sven Hoppe - picture alliance / dpa

Bullishe Calls, volle Kassen und ein Asien-Boom treiben die D-Wave-Aktie auf ein Rekordhoch. Anleger reißen sich um den Titel. Die Aktie von D-Wave Quantum ist am Mittwoch um über 18 Prozent gestiegen und auf ein neues Rekordhoch geklettert. Anleger setzen verstärkt auf steigende Kurse, was sich im ungewöhnlich hohen Handel mit Kaufoptionen zeigt. Das Put/Call-Verhältnis fiel dabei auf einen sehr niedrigen Wert - ein klares Signal für bullishe Stimmung. Am Donnerstag sind die Vorzeichen ebenfalls grün. Für Rückenwind sorgte zusätzlich D-Waves erste Konferenz in Japan. In Tokio stellte das Unternehmen neue Anwendungen seiner Technologie vor. Die Buchungen in der Region sind innerhalb eines …