Chipwerte wie Aixtron, Infineon und Siltronic zählen heute zu den Top-Gewinnern auf dem Kurszettel. Die Aktien aus dem Technologiesektor erhalten Rückenwind von der ersten US-Zinssenkung in diesem Jahr. Zudem sorgt die ernbeut aufkeimende Hoffnung auf eine Nachfragebelebung für Fantasie bei dem heimischen Chip-Trio. Nachdem die US-Notenbank gestern erwartungsgemäß ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte gesenkt hat, hoffen die Anleger auf eine zunehmend lockere Geldpolitik. Dabei setzen sie darauf, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
