Durch die Zusammenarbeit wird die KI-gestützte Plattform von Shield mit der Überwachungsexpertise von PwC vereint, um messbare Compliance-Ergebnisse zu erzielen

Shield, eine führende KI-Plattform für digitale Kommunikationssteuerung und -archivierung, kündigte heute die Zusammenarbeit mit PwC UK an, das weltweit zu den renommiertesten Anbietern professioneller Dienstleistungen zählt. Die Allianz kombiniert die einheitliche Cloud-basierte Lösung von Shield mit der Fachkompetenz von PwC in den Bereichen Kommunikationsüberwachung, regulatorischer Compliance und Umsetzung komplexer Programme.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250917821736/de/

Shield and PwC launch a strategic collaboration to modernize eComms surveillance with AI-driven compliance solutions for financial institutions.

Die Kooperation soll Institutionen bei der Modernisierung ihrer Kommunikationsüberwachung unterstützen und ihnen dabei helfen, einen zukunftsweisenden und proaktiven Ansatz für das Risikomanagement in großem Maßstab und auf sichere Weise zu implementieren. Dieses gemeinsame Angebot beinhaltet eine End-to-End-Lösung, die darauf ausgerichtet ist, die wachsenden regulatorischen Anforderungen zu erfüllen, die Einführung zu beschleunigen und eine effektivere Überwachung der digitalen Kommunikation zu ermöglichen.

"Dies reicht über eine normale Zusammenarbeit hinaus es ist ein Signal an den Markt, dass die Einhaltung von Kommunikationsvorschriften sowohl transformativ als auch vertrauenswürdig sein kann", betont Shiran Weitzman, CEO und Mitbegründer von Shield. "Gemeinsam mit PwC helfen wir Unternehmen dabei, ihre Kommunikationsüberwachung zu modernisieren, sich vor Risiken und Schwachstellen zu schützen und zugleich ihre betriebliche Effizienz zu steigern."

"Unsere Kunden erwarten weniger Störgeräusche und mehr Flexibilität, um Modelle bereitzustellen, die existierende und neue Risiken auffangen und das zu niedrigeren jährlichen Kosten", so Graham Ure, Partner bei PwC UK. "Unsere Kooperation verfolgt eine ambitionierte Vision für die Überwachung der elektronischen Kommunikation in der Zukunft, indem sie die KI-gestützte Plattform von Shield mit der Expertise von PwC im Bereich Überwachung und Marktmissbrauch zusammenführt."

Technologie und Lieferkompetenz verbinden, um Komplexität zu bewältigen

Die Überwachung der Kommunikation wird immer anspruchsvoller, da Unternehmen mit einer zunehmenden regulatorischen Kontrolle, der rasanten Einführung von KI und einer größeren Bandbreite an digitalen Kommunikationskanälen konfrontiert sind. Shield liefert hochentwickelte Technologie für Skalierbarkeit, Automatisierung und Erkenntnisse. PwC ergänzt dieses Angebot durch seine Expertise in der Formulierung von Überwachungsstrategien für Institutionen, der Entwicklung von Betriebsmodellen, dem Management von Implementierungsrisiken und der Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen, damit die Systeme alle internen und externen Erwartungen erfüllen.

Gemeinsam bieten Shield und PwC mehr als nur Technologie. Sie zeigen einen Weg auf, um begleitet von umfassenden Supportdienstleistungen nachvollziehbare und effektive Compliance-Ergebnisse zu erzielen, die auch regulatorischen Anforderungen gerecht werden. Von der Datenbeschaffung und der Anpassung von Risikomodellen bis hin zu Tests und Governance wird diese Partnerschaft Institutionen dabei helfen, ihre Implementierungen im Vergleich zum Branchenstandard in kürzerer Zeit umzusetzen.

Shield wurde im Gartner Magic Quadrant 2025 als "Visionary" ausgezeichnet und rangiert unter den Top 3 der Anbieter für Regulatory Compliance sowie auf Platz 1 in den Kategorien AI/ML, Connectors und Policy Management. PwC beschäftigt ein engagiertes Team von Spezialisten für die Abwehr von Marktmissbrauch, das nachweisliche Erfolge bei der Umsetzung komplexer Überwachungsprogramme und der Unterstützung von Unternehmen bei der regulatorischen Compliance erzielt hat. Gemeinsam helfen wir dabei, Technologie in verlässliche und überzeugende Ergebnisse zu überführen, die messbare Erfolge liefern.

Über Shield

Shield ist die branchenweit umfassendste Governance- und Archivierungslösung für die digitale Kommunikation und wurde speziell für Finanzinstitute entwickelt. Die Plattform von Shield, die von Gartner als "Visionary" in der Kategorie "Digital Communication Governance and Archiving" ausgezeichnet wurde, verbindet KI-gestützte Innovationen mit fundiertem regulatorischem Know-how, um die Compliance zu vereinfachen, die Sicherheit zu erhöhen und Effizienzsteigerungen zu erzielen. Erfahren Sie mehr unter shieldfc.com.

Über PwC

Bei PwC verfolgen wir das Ziel, das Vertrauen in die Gesellschaft zu stärken und wichtige Probleme zu bewältigen. Wir sind ein Netzwerk von Unternehmen in 149 Ländern mit mehr als 370.000 Beschäftigten, die sich für die Bereitstellung hochwertiger Dienstleistungen auf den Gebieten Wirtschaftsprüfung, Beratung und Steuerwesen engagieren. Um mehr zu erfahren oder uns mitzuteilen, was Ihnen wichtig ist, besuchen Sie uns unter www.pwc.com

2025 PwC. Alle Rechte vorbehalten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250917821736/de/

Contacts:

Medienkontakt

Cassandra Morrison cassandra.morrison@shieldfc.com

Gemma-Louise Bond gemma-louise.e.bond@pwc.com