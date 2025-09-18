London (www.fondscheck.de) - Für viele Investoren blieb der Sommer angesichts der geopolitischen Spannungen und der fragilen Konjunktur durchwachsen und herausfordernd, so die Experten von Alken Asset Management.Auf der Grundlage des disziplinierten Investmentansatzes hätten die Alken Fonds ihre Outperformance gegenüber den Vergleichsindizes weiter ausbauen können. Der Alken Fund European Opportunities (ISIN LU0235308482/ WKN A0H06Q) liege seit Jahresbeginn mehr als 30 Prozentpunkte vor seinem Referenzindex, der Alken Fund Small Cap Europe (ISIN LU0300834669/ WKN A0MX9P) sogar um mehr als 36 Prozentpunkte (die Wertentwicklung in der Vergangenheit sei kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
