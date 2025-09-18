Sany strebt für Anfang 2026 den Auslieferstart seiner E-Sattelzugmaschine e263 in Europa an. Erstmals steigt damit ein strombetriebenes China-Modell vollumfänglich in den Wettbewerb um hiesige Kunden ein. Die offizielle Ankündigung ließ noch einige Fragen offen, die uns nun Kevin Eichele, Leiter der Produkt- und Geschäftsentwicklung bei Sany eTrucks Europe, beantwortet hat. Sany ließ vergangene Woche aufhorchen. Der Baumaschinen-Spezialist aus China ...Den vollständigen Artikel lesen ...
