HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MWB Research hat die Einstufung für Teamviewer auf "Buy" mit einem Kursziel von 15,50 Euro belassen. Der Spezialist für Fernwartungssoftware trete in eine neue Phase ein, nachdem der Finanzinvestor Permira seinen Anteil von rund 7 Prozent zu einem Preis von 9,20 Euro vollständig verkauft habe, schrieb Harald Hof in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Dynamik des Großkundengeschäfts dürfte - gestützt von größeren Deals im vierten Quartal - die Ergebnisse vorantreiben, obwohl weiterhin Wechselkursrisiken bestünden./edh/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2YN900





© 2025 dpa-AFX-Analyser