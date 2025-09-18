Acuity Knowledge Partners (Acuity), ein weltweit führender Anbieter von maßgeschneiderten Lösungen für den Finanzdienstleistungssektor für Research, Datenmanagement, Analytik- und KI, gibt die Einigung auf den Kauf von Ascent bekannt. Das Closing der Transaktion wird für den 30. September 2025 erwartet.

L-R: Stewart Smythe, Chief Executive Officer, Ascent; Jon O'Donnell, Chief Operating Officer, Acuity Knowledge Partners, and Robert King, Chief Executive Officer, Acuity Knowledge Partners

Dieser strategische Schritt erweitert die Data and Technology Services (DTS) Abteilung von Acuity und vergrößert das Angebot an Technologie, KI-Dienstleistungen sowie -lösungen.

Ascent, ein führender europäischer Anbieter von KI-gestützten Dienstleistungen zur digitalen Transformation, unterstützt über 170 Kunden weltweit und verfügt über 550 Data-, Software- und Cloud-Spezialisten in sieben europäischen Jurisdiktionen.

"Die Übernahme von Ascent ist ein transformativer Moment", sagt Robert King, Chief Executive Officer von Acuity. "Acuity hat in den Aufbau einer schnell wachsenden Dienstleistung investiert, die Datenmanagement- und Technologiebasierte Services und Lösungen umsetzt. Mit dem Kauf von Ascent heben wir unsere Expertise und unsere Fähigkeit, unseren Klienten innovative KI-gestützte Lösungen anzubieten, auf ein anderes Level. Wir optimieren die Art, wie wir Kunden von Acuity und Ascent bei ihrer digitalen Transformation und KI-Adoption unterstützen können. Diese Akquisition bringt uns erstmals in neue Sektoren wie Rückversicherung, Pharma, Fertigung und Einzelhandel. Die Übernahme ermöglicht uns, Leistungen in neuen Märkten zu erbringen. In Hinblick auf das, was wir alles gemeinsam erreichen können, bin ich begeistert und wir heißen das Ascent-Team herzlich in der Acuity-Familie willkommen."

Jon O'Donnell, Chief Operating Officer von Acuity: "Das Unternehmen Ascent ist eine großartige Ergänzung für Acuity und wird auf dem Fortschritt, den wir mit unseren KI-Lösungen nach dem Launch unserer Agentic AI Plattform Agent Fleet gemacht haben, aufbauen. Die Akquisition von Ascent wird unser Leistungsvermögen, unseren Kunden erstklassige Dienstleistungen in der Technologieberatung anzubieten, verstärken. Ich freue mich mit Stewart und dem Ascent-Team als Partner unser DTS-Geschäft signifikant auszubauen."

Stewart Smythe, Chief Executive Officer von Ascent: "Die marktführenden Daten- und KI-Fähigkeiten von Ascent in Europa mit der branchenführenden KI-Innovation und den tiefgreifenden Fachkenntnissen von Acuity zu kombinieren, ist überaus spannend. Das strategische Ziel von Acuity, eine weltweite Business Unit für technologische Dienstleistungen aufzubauen, um die eigenen Fähigkeiten zu ergänzen und breitere Beziehungen mit bestehenden Kunden aufzubauen, ist genau jene Gelegenheit, die mein Team gesucht hat. Wir freuen uns, mit Robert King, Jon O'Donnell und dem gesamten Acuity Team zusammenzuarbeiten."

In den letzten Jahren hat Acuity die attraktive Möglichkeit erkannt, eine Abteilung für Technologiedienstleistungen und -lösungen zu schaffen, die seine Kernfähigkeiten in Research, Analytik und Datenmanagement ergänzt.

Diese Akquisition verbessert die Fähigkeiten von Acuity und erweitert das weltweite Netzwerk an Dienstleistungsstandorten. Zudem wird Acuity weiterhin auf die starke Geschäftsverbindung mit Microsoft bauen.

Acuity wurde im Rahmen der Transaktion von DC Advisory und Ascent von Canaccord Genuity beraten.

Über Acuity Knowledge Partners

Acuity Knowledge Partners (Acuity) ist ein führender globaler Anbieter maßgeschneiderter Lösungen in den Bereichen Research, Datenmanagement, Analytik und KI für den Finanzdienstleistungssektor, zu dem Asset Manager, Unternehmens- und Investmentbanken, Private Equity- und Venture Capital-Unternehmen, Hedgefonds sowie Beratungsfirmen gehören. Das globale Netzwerk von über 6.500 AnalystInnen und BranchenexpertInnen, kombiniert mit proprietärer Technologie, unterstützt mehr als 650 Finanzinstitute und Beratungsunternehmen dabei, effizienter zu arbeiten, ihr Humankapital freizuspielen und den operativen Betrieb zu transformieren. Acuity hat seinen Hauptsitz in London und ist an 16 Orten weltweit tätig.

Acuity wurde 2019 nach der Akquisition durch Equistone Partners Europe (Equistone) als eigenständiges Unternehmen außerhalb der Moody's Corporation etabliert. Im Jänner 2023 erwarben vom globalen Private Equity-Unternehmen Permira betreute Fonds einen Mehrheitsanteil am Unternehmen von Equistone; Equistone bleibt als Minderheitsaktionär investiert.

Mehr Informationen finden Sie auf www.acuitykp.com

Über Ascent

Ascent ist ein führendes europäisches Unternehmen für KI- und digitale Dienstleistungen, das weltweit Organisationen dabei unterstützt, Daten, Software und Cloud zu verbinden, um etwas Neues zu machen oder etwas zu verbessern. Die Mission von Ascent lautet, Kunden bei der Modernisierung und Innovation zu helfen, damit sie Veränderung und Skalierung mit weniger Friktionen und größerer Sicherheit bewältigen. Das Expertenteam von Ascent vereint die Bereiche KI, Data Science und UX-Design, Software sowie Datenengineering. Es arbeitet zusammen mit den Kunden daran, operative Effizienz, Wettbewerbsvorteile, Entscheidungsfindung und User Engagement zu transformieren.

Ascent wurde 2005 gegründet und hat Hauptsitze in Großbritannien und München. Das Unternehmen beschäftigt 550 TechnologiespezialistInnen in ganz Europa. Ascent arbeitet mit über 170 Unternehmen in Großbritannien, Europa und Nordamerika zusammen.

Mehr Informationen finden Sie auf www.ascent.io

