Die technotrans SE hat einen wichtigen Anschlussauftrag für Flüssigkeitskühlungssysteme in modernen Rechenzentren erhalten. Geliefert werden Coolant Distribution Units (CDU), die für die effiziente Kühlung leistungsstarker Server sorgen. Das Auftragsvolumen liegt im einstelligen Millionen-Euro-Bereich. Ein bedeutender Bestandskunde bekräftigt damit das Vertrauen in die Technologiekompetenz von technotrans - ein starkes Signal für die Marktposition des Thermomanagement-Spezialisten. Flüssigkeitskühlung als Schlüsseltechnologie Mit dem Siegeszug von KI-Anwendungen und Cloud-Diensten stoßen klassische
