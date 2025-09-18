DJ Bank of England hält Leitzins stabil bei 4,00 Prozent
Von Paul Hannon
DOW JONES--Die Bank of England (BoE) hat ihren Leitzins wie erwartet bei 4,00 Prozent belassen, jedoch ein Programm zum Abbau ihrer Bestände an Staatsanleihen zurückgefahren, das angesichts steigender Renditen zunehmend in den Fokus geraten war. Die Zentralbank signalisierte, dass sie das Tempo der Zinssenkungen möglicherweise verlangsamen wird.
September 18, 2025 07:08 ET (11:08 GMT)
