München (www.anleihencheck.de) - Das FOMC hat wie erwartet seinen Leitzins um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 4,0 bis 4,25 Prozent gesenkt, so Eric Winograd, Chief US Economist bei AllianceBernstein.Die Entscheidung sei im Kontext des Risikomanagements getroffen worden. In seiner Erklärung habe das Komitee festgestellt, dass die Abwärtsrisiken für den Arbeitsmarkt gestiegen seien und dass angesichts der veränderten Risikobalance die heutige Zinssenkung angemessen sei. Der begleitende Dot-Plot habe deutlich gemacht, dass weitere Zinssenkungen wahrscheinlich seien: Der Medianwert für 2025 sei nach unten korrigiert worden und zeige nun zwei zusätzliche Senkungen auf einer Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent bis Jahresende. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
