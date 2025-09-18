Wien (www.fondscheck.de) - Trauer um Florian Barber. Der Bereichsvorstand Vertrieb & Marketing bei Laiqon ist am Montag (15.09.) im Alter von nur 44 Jahren plötzlich und unerwartet verstorben, wie der Asset Manager mitteilt, so die Experten von "FONDS professionell"."Wir sind schockiert und erschüttert über diesen Verlust. Mit Florian Barber verlieren wir einen persönlich sehr geschätzten Menschen und herausragenden Manager, dessen positive Ausstrahlung, hoher Ehrgeiz, fachliche Expertise und Wertekompass uns sehr fehlen werden. Im Namen aller Laiqon-Mitarbeitenden spreche ich Florians Frau, seinen zwei Kindern und seiner gesamten Familie unser tiefstes Beileid aus", sage Achim Plate, Vorstandsvorsitzender von Laiqon. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
