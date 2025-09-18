Die schwedische Traton-Marke Scania bringt einen neuen Plug-in-Hybridantrieb für den Bussektor auf den Markt. Er basiert auf dem Antriebsstrang "Scania Super", der bereits in verschiedenen Lkw-Modellen der Marke genutzt wird. Beim Scania Super handelt es sich grundsätzlich um einen kraftstoffeffizienten 13-Liter-Motor, der im Leistungsbereich zwischen 343 kW und 418 kW verfügbar ist. Zunächst war er nur für Lkw erhältlich, doch nun bringt ihn Scania ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net