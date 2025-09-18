EQS-News: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG
Einladung zum H1 2025 Earnings Webcast am 25. September 2025
Hamburg, 18. September 2025 - Die MPC Capital AG (ISIN DE000A1TNWJ4), ein Investment und Asset Manager im Bereich Maritime und Energy Infrastructure, veröffentlicht ihren Halbjahresfinanzbericht 2025 am Donnerstag, den 25. September 2025 um 7:00 Uhr CEST.
Ein Webcast findet am Donnerstag, den 25. September 2025 um 11:00 Uhr CEST statt.
CEO Constantin Baack und CFO Dr. Philipp Lauenstein werden die Kennzahlen erläutern und ein Update zur aktuellen Geschäftsentwicklung geben. Der Webcast wird in englischer Sprache abgehalten.
Nach der Präsentation wird es eine Q&A-Session geben. Eine Aufzeichnung des Webcast wird im Anschluss auf der Website des Unternehmens veröffentlicht. Die Webcast-Präsentation wird am 25. September 2025 ab 08:30 Uhr CEST auf der Website zur Verfügung gestellt: www.mpc-capital.com/de/investor-relations/finanzberichte
Informationen zum H1 2025 Earnings Webcast:
Datum: 25. September 2025
Melden Sie sich hier für den Webcast an: https://www.appairtime.com/event/c289cfc1-c48a-479c-b05f-0dd5fbdc386c
MPC Capital AG
