© Foto: Dall-EDie Fed hat die Zinsen gesenkt, wodurch auch Kryptowährungen neuen Rückenwind bekamen. Eine echte Rallye bleibt jedoch vorerst aus.Der US-Notenbankentscheid sorgt für leichte Kursgewinne am Kryptomarkt. Nach der am Mittwoch erfolgten Zinssenkung der Federal Reserve um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 4,00 bis 4,25 Prozent notieren die wichtigsten Kryptowährungen am Donnerstagmittag überwiegend im Plus. Ein deutlicher Ausbruch nach oben bleibt jedoch aus. Fed liefert erwarteten Zinsschritt - Märkte reagieren verhalten Die US-Notenbank hat - wie von den Märkten eingepreist - ihre Leitzinsen gesenkt. Das Federal Open Market Committee (FOMC) beschloss nahezu einstimmig eine Reduzierung des …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE