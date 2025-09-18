München (ots) -Der Gesundheitswissenschaftler Dr. Florian Kreuzpointner (43) ist in den Vorstand der fit4future foundation Germany berufen worden. Wie der Vorstandsvorsitzende Robert Lübenoff gestern mitteilte, haben er und Vorstand Jürgen Brinkmann sich für Kreuzpointner als drittes Vorstandsmitglied der im Oktober 2009 in München gegründeten Stiftung entschieden."Dr. Florian Kreuzpointner ist menschlich und inhaltlich die perfekte Ergänzung und eine großartige Bereicherung unseres Vorstands. Von seiner fachlichen Kompetenz und seinem herausragenden wissenschaftlichen Netzwerk wird unsere Stiftung nachhaltig profitieren. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Florian", begründet Robert Lübenoff den Schritt.Der Geschäftsführer der Münchner Unternehmen planero und lübplan ist wie Lübenoff und Brinkmann Initiator von Gesunde Erde. Gesunde Kinder., dem neuen Mega-Thema der fit4future foundation. Kreuzpointner engagiert sich zudem seit vielen Jahren für lebensweltübergreifende Gesundheitsförderung und Prävention bei Kindern und Jugendlichen. Er blickt auf über 15 Jahre Erfahrung rund um das Thema Gesundheit zurück - unter anderem als Leiter des Präventionszentrums der Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaften der TU München - und leitet seit drei Jahren Deutschlands größtes Kinderpräventionsprogramm fit4future - eine Initiative der DAK-Gesundheit und der fit4future foundation."Die Berufung in den Vorstand ist mir Ehre und Auftrag zugleich. Es geht darum, Theorie und Praxis zu verbinden und Projekte mit echter Wirkung umzusetzen. Wir wollen erreichen, dass Kinder einen gesunden Lebensstil entwickeln und Bewusstsein für ihre eigene Gesundheit und die Gesundheit unseres Planeten erfahren." Dr. Florian KreuzpointnerDie einst von Dr. Hans-Dieter Cleven gegründete Stiftung mit Sitz in München fördert Maßnahmen für eine gesunde Zukunft der Kinder und Jugendlichen und für einen gesunden Planeten. Über drei Millionen Kinder und Jugendliche haben bislang die Stiftungsprogramme fit4future, step und deinsport durchlaufen. Und mit dem Projekt fit4future natur konnten schon über 500.000 Bäume gepflanzt werden.Die Vision der fit4future foundation Germany ist eine Welt, in der Kinder zu Menschen heranwachsen können, die sowohl mit ihrer eigenen Gesundheit als auch mit der unseres Planeten Erde von Beginn an bewusst und ressourcenschonend umgehen. Sie führen einen gesundheitsorientierten Lebensstil, erleben Selbstwirksamkeit, übernehmen Verantwortung für sich und ihre Mitmenschen, tragen dazu bei, die Umwelt und das Klima zu schützen und geben diese Haltung an die nächste Generation weiter.Über die fit4future foundationDas Hauptanliegen der fit4future foundation Germany ist die Förderung von Maßnahmen für eine gesunde Zukunft für Kinder und für einen gesunden Planeten. Deshalb ist sie strategische Partnerin von Gesunde Erde. Gesunde Kinder.. Denn Kinder und Jugendliche können nur gesund sein, wenn unsere Erde gesund ist. Für die Entwicklung und Umsetzung der stiftungseigenen Programme setzt die gemeinnützige Organisation auf Partnerschaften und Synergien. Aktuell werden folgende Programme und Projekte umgesetzt: Deutschlands größtes Präventionsprogramm fit4future (eine Initiative der DAK-Gesundheit und der fit4future foundation), step, step kickt! (zusammen mit der DFL Stiftung), step BRAWO (zusammen mit United Kids Foundations), deinsport.de (zusammen mit der Beisheim Stiftung) und deinsport.de BRAWO (finanziert über den RTL-Spendenmarathon), Wasserschulen und die Initiative fit4future natur.Weitere Informationen: www.fit4future-foundation.deÜber Dr. Florian KreuzpointnerDr. Florian Kreuzpointner engagiert sich seit vielen Jahren für ganzheitliche Gesundheitsförderung und Prävention bei Kindern und Jugendlichen. Als Experte mit über 15 Jahren Erfahrung rund um das Thema Gesundheit leitet er seit drei Jahren Deutschlands größtes Präventionsprogramm fit4future - eine Initiative der DAK-Gesundheit und der fit4future foundation. Zuvor leitete er das Präventionszentrum an der Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaften, der heutigen TUM School of Medicine and Health, der Technischen Universität München.Kontakt fit4future foundation:Malte HeinemannGeschäftsführerE-Mail: heinemann@fit4future-foundation.dePressekontakt:Melanie MörtlbauerSenior Communication ManagerinE-Mail: melanie.moertlbauer@planero.deOriginal-Content von: fit4future foundation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109036/6120459