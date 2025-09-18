Die Alphabet-Tochter Google und PayPal haben eine mehrjährige strategische Partnerschaft angekündigt - mit dem Ziel, das digitale Einkaufen komplett neu zu erfinden. Die Kooperation könnte nicht nur den E-Commerce beschleunigen, sondern auch die Aktien beider Konzerne antreiben. Gerade PayPal kann das bestens gebrauchen.Big Deal in der US-Techwelt. Alphabet und PayPal machen beim Einkaufen der Zukunft gemeinsame Sache. Im Zentrum der Zusammenarbeit steht der Aufbau einer neuen Shopping-Ära: "Agentic ...Den vollständigen Artikel lesen ...
