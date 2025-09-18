Jürgen Molnar ist Kapitalmarktstratege beim Broker Robomarkets. Die US-Notenbank fährt weiter auf Sicht und schaltet nach der gestrigen ersten Zinssenkung in diesem Jahr nicht auf Autopilot mit Lockerungsmechanismus. Sie schaut sich die zukünftigen Daten genau an und entscheidet von Sitzung zu Sitzung. Das ist zwar etwas weniger Lockerung als von den Optimisten erhofft, aber genau das, was die Mehrheit hören wollte. Nach ersten kleinen Verkäufen an der Wall Street in Reaktion auf die Entscheidung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
