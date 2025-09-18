© Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.comContinental spaltet Aumovio ab: Kann das profitabel sein? In der Geschichte des DAX gab es einige Spin Offs. Continental-Aktionäre erhalten automatisch für jeweils zwei Aktien in ihrem Portfolio eine zusätzliche Aumovio-Aktie. Aumovio wurde am Donnerstag für einen Tag neben seiner Muttergesellschaft Continental im DAX-Hauptindex gelistet, wie es bei Ausgliederungen von DAX-Unternehmen üblich ist: Das ist eine technische Übergangsregel bei Spin-Offs, damit Indexfonds und ETFs die Möglichkeit haben, ihre Portfolios sauber anzupassen. Der ausgegliederte Automobilbereich ist die erste Notierung im Prime Standard in Deutschland in diesem Jahr. Da es sich um eine Ausgliederung (Spin Off) handelt, …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE