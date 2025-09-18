Frankfurt am Main (ots) -Am 27. September 2025 findet in der StadtHalle Rostock der Kongress "Norddeutscher Lehrkräftetag" statt. Nach der Eröffnungsveranstaltung mit Sven Steffes-Holländer warten auf Lehrkräfte aller Schularten, Lehramtsstudierende und Referendar/-innen ein individuelles Fortbildungsprogramm und eine umfangreiche Bildungsmedienausstellung.Nach der Begrüßung und einem Zwiegespräch zwischen Michael Blanck, VBE-Landesvorsitzender Mecklenburg-Vorpommern, und Maximilian Schulyok, Vorsitzender Verband Bildungsmedien e. V., hält Sven Steffes-Holländer, Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, die Keynote "Balance statt Burnout - Lehrkräftegesundheit im digitalen Wandel".Danach können sich Lehrkräfte aller Schularten, Lehramtsstudierende und Referendar/-innen aus mehr als 30 Vorträgen und Produktpräsentationen auf drei Zeitschienen ihr persönliches Fortbildungsprogramm zusammenstellen. Die Themen reichen von KI im kompetenzorientierten Unterricht bis Wohlbefinden und Gelassenheit durch Meditation, von alltagstauglichen Methoden für eine starke Beziehungskultur bis Medienbildung in der Grundschule.In den Pausen informieren in der begleitenden Ausstellung mehr als 20 Unternehmen, Verbände und öffentliche Institutionen über ihre neuen Angebote und Produkte.Der Norddeutsche Lehrkräftetag 2025 in Rostock wird gemeinsam veranstaltet von den Nordverbänden des Verband Bildung und Erziehung (VBE) und dem Verband Bildungsmedien e. V.Mehr Informationen, Programm und Anmeldung: ndlt.de (https://bildungsmedien-kongresse.de/veranstaltungen/norddeutscher-lehrkraeftetag).Pressekontakt:Verband Bildungsmedien e. V.Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitDr. Dagny LadéKurfürstenstraße 4960486 Frankfurt am MainTel.: 069 9866976 - 14https://bildungsmedien.deOriginal-Content von: Verband Bildungsmedien e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106895/6120498