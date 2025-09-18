ZenaTech erweitert mit der Unterzeichnung eines Angebots zur Übernahme einer Landvermessungs- und Kartierungsfirma in Washington sein Drone-as-a-Service-Geschäft (DaaS) auf den Nordwesten der USA und sichert sich Standbein in einem 8,5 Mrd. $ schweren US-Markt

Vancouver, British Columbia, (18. September 2025) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), ein Anbieter von Technologielösungen für Unternehmen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Software-as-a-Service (SaaS) für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt heute bekannt, dass das Unternehmen ein Angebot für die Übernahme einer Landvermessungs- und Kartierungsfirma im US-Bundesstaat Washington unterzeichnet hat, die über eine langjährige Klientel verfügt und erfolgreiche Projekte in den Bundesstaaten Washington und Idaho vorweisen kann.

"Mit der Übernahme können wir uns einen weiteren Standort für unser rasch wachsendes Drone-as-a-Service-Geschäft in den Vereinigten Staaten sichern, eine starke Position im Nordwesten der USA aufbauen und insbesondere im Bereich der drohnenbasierten Land- und Meeresvermessung beachtliche Geschäftspotenziale erschließen", so Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. "Dies wird uns auch in unserer Vision bestärken, KI-gestützte Drohnen in verschiedenen traditionellen Dienstleistungssektoren wie Vermessungswesen, Hochdruckreinigung, Inspektionen und Präzisionslandwirtschaft einzusetzen, um raschere, präzisere, sicherere und effizientere Abläufe zu ermöglichen."

Laut einem Bericht von Verified Market Reports konnte der US-Markt für Landvermessungsdienste im Jahr 2024 einen Wert von rund 8,5 Mrd. USD verbuchen und dürfte bis zum Jahr 2033 einen Wert von 12,3 Mrd. USD erreichen. Dies zeugt von einer anhaltend starken Nachfrage nach exakten und technikbasierten Vermessungslösungen. Die geplante Übernahme ist für ZenaTech ein weiterer Schritt in seiner DaaS-Expansionsplanung, bei der es darum geht, KI-gestützte Drohnentechnologien in kritische Vermessungsabläufe und in das Datenmanagement einzubetten und so neue Geschäftschancen für skalierbare Umsätze zu schaffen.

ZenaTech hat mittlerweile neun Übernahmen abgeschlossen und arbeitet weiter an seinem Ziel, bis Mitte des nächsten Jahres insgesamt 25 Drone-as-a-Service-Standorte einzurichten. Mit seinem DaaS-Modell bietet das Unternehmen über einen flexiblen On-Demand-Service oder ein bequemes Abonnement Zugang zu Drohnen-Diensten für Vermessungen, Inspektionen, Automatisierungen sowie andere Einsatzbereiche. Damit entfallen für Unternehmens- und Regierungskunden teure Investitionen in den Ankauf von Drohnen-Hardware und -Software, Piloten, Wartungspersonal sowie in die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Das Unternehmen erwirbt Landvermessungsfirmen und andere Unternehmen, die reif für den Einsatz von innovativen Drohnentechnologien sind, und setzt damit weitere Schritte in seiner Vision eines skalierbaren, technikgestützten und multiserviceorientierten Drohnengeschäfts auf nationaler Ebene, das auf Stammkunden und wiederkehrenden Umsätzen basiert.

Über ZenaTech

https://www.zenatech.com/ (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Unternehmen für Technologielösungen, das sich auf KI-Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing für missionskritische Geschäfts- und Regierungsanwendungen spezialisiert hat. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Inspektion, Überwachung, Sicherheit, Compliance und Vermessung für Kunden zu erreichen. Mit Unternehmenssoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Regierung, Wirtschaft und Industrie einsetzen, und Drohnen, die in diesen sowie in den Bereichen Landwirtschaft, Verteidigung, Landvermessung und Logistik eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu einer außergewöhnlichen Betriebseffizienz, Präzision und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen verfügt über globale Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten und baut sein DaaS-Geschäft sowie sein Netzwerk von Standorten in den USA durch Übernahmen weiter aus.

Über ZenaDrone

https://www.zenadrone.com/, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert Drohnenlösungen für Unternehmen und Behörden, die unter anderem Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie anderen Software- und Hardware-Innovationen nutzen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale KI-Drohnenlösungen für industrielle Überwachungs-, Kontroll-, Inspektions-, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet. Derzeit kommt die Drohne ZenaDrone 1000 in Pflanzenmanagementanwendungen in der Landwirtschaft und bei kritischen Frachttransporten im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen in Lager- und Logistiksektoren verwendet und IQ Square ist eine Outdoor-Drohne, die für Landvermessungen und Inspektionen im kommerziellen und im Verteidigungssektor entwickelt wurde.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Für Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder die künftige Leistung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements in Bezug auf das Wachstum, die Betriebsergebnisse, die Leistung sowie die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten von ZenaTech wider. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie "kann", "wird", "sollte", "erwarten", "planen", "antizipieren", "anstreben", "ist/sind wahrscheinlich", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "fortsetzen" oder der Verneinung dieser Begriffe oder anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument gehören unter anderem die Erwartungen von ZenaTech in Bezug auf Einnahmen, Ausgaben, Produktion, Betrieb, Kosten, Cashflow und künftiges Wachstum; Erwartungen in Bezug auf künftige Produktionskosten und -kapazitäten; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, einschließlich der Drohnenprodukte ZenaDrone 1000 und IQ Nano; der voraussichtliche Barmittelbedarf von ZenaTech und der Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft und den Betrieb auszubauen, sowie das Ausführungsrisiko; Erwartungen in Bezug auf künftige Betriebe und Kosten; die Volatilität der Aktienkurse und die Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; politische, wirtschaftliche, umweltbezogene, steuerliche, sicherheitsrelevante und andere Risiken, die mit der Tätigkeit in Wachstumsmärkten verbunden sind; regulatorische Risiken; ungünstige Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Branchentrends; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal einzustellen; die Wettbewerbsbedingungen der Branche und die Wettbewerbs- und Geschäftsstrategien von ZenaTech; ZenaTechs erwartete Geschäftsziele für die nächsten zwölf Monate; ZenaTechs Fähigkeit, zusätzliche Mittel durch den Verkauf von Eigen- oder Fremdkapital zu beschaffen; Investitionskapital und Marktanteile; die Fähigkeit, geplante Übernahmen abzuschließen; Veränderungen in den Zielmärkten; Marktunsicherheit; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, auch durch die Notierung seiner Wertpapiere in verschiedenen Rechtsordnungen; Wachstumsmanagement (Pläne und Zeitplan für die Expansion); Patentverletzungen; Rechtsstreitigkeiten; geltende Gesetze, Vorschriften und alle Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

