Köln (ots) -BPD (Bouwfonds Immobilienentwicklung) gibt den offiziellen Vertriebsstart für die ersten zehn Reihenhäuser in der Klimaschutzsiedlung "LIV & ILMA" in Köln-Lind bekannt. Auf einem rund 30.000 Quadratmeter großen Areal zwischen Senkelsgraben, Zu den Wiesen und der Nibelungenstraße entstehen insgesamt 65 moderne Reihenhäuser und circa 80 Mietwohnungen. Der Baustart ist für 2026 geplant, die ersten Fertigstellungen sind ab 2028 vorgesehen. Das Quartier stellt nicht nur den Klimaschutz in den Vordergrund, sondern vereint die drei Säulen der Nachhaltigkeit: Ökologie, Soziales und Finanzierbarkeit.Das Quartier LIV & ILMA ist eine von "100 Klimaschutzsiedlungen NRW", es wird nach dem Leitfaden von NRW.ENRERGY4CLIMATE entwickelt und vereint nachhaltige Bauweise mit familienfreundlichem Wohnkomfort. Die Wohnungen und Häuser werden nach Energieeffizienzhaus-Standard 40 (EH 40 KFN) errichtet, sodass jedes Haus eine eigene Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaikanlage inkl. Batteriespeicher erhält. Ergänzend rücken E-Mobilität und alternative Verkehrsmittel in den Fokus: Die Planungen sehen beispielsweise dezentrale Ladestationen für E-Autos und E-Bikes vor.Statt in die Kanalisation wird das Regenwasser über Versickerungsmulden in das Erdreich geleitet - ein Beitrag zum Umgang mit den Klimaveränderungen. "Das sogenannte Schwammstadtprinzip speichert Regenwasser vor Ort wie ein Schwamm und gibt es gezielt wieder ab. So entsteht ein Wasserkreislauf, der viele Vorteile für Mensch, Natur und Stadtklima bietet", erklärt Hannah Lülf, Projektentwicklerin bei BPD Region West das Prinzip.Wohnraum mit sozialer und ökologischer Ausrichtung"Uns ist es ein besonderes Anliegen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, in dem die ganze Familie Platz zur freien Entfaltung findet - mit Raum für Begegnung. Zentrale Spielplätze, ein großer klassischer Dorfanger, ein autoarmes Quartier und die Häuser als rahmende Fassung. Wir möchten, dass eine echte Nachbarschaft entsteht, in der sich Menschen wohlfühlen, erklärt Thomas Trendelkamp, Leiter Projektentwicklung bei BPD Region West. "Zudem realisieren wir die Reihenhäuser nach dem Energieeffizienzhaus-Standard 40 KFN, was den Käuferinnen und Käufern den Zugang zu Förderkrediten der KfW ermöglicht."Die beiden Haustypen "LIV" und "ILMA" unterscheiden sich in ihrer Breite und Länge und bieten Wohnflächen zwischen ca. 128 und 153 Quadratmetern - jeweils mit eigenem Garten und bis zu fünf Zimmern. Beide Varianten sind mit oder ohne Keller erhältlich.Familienfreundlich, gut angebunden und autoarmErgänzt wird das Quartier durch vier Mehrfamilienhäuser mit circa 80 Mietwohnungen, von denen 50 Prozent gefördert sind. Die Zufahrt zum neuen Quartier erfolgt über die Nibelungenstraße. Von hier aus gelangen die Bewohnerinnen und Bewohner mit dem Auto entweder in die Tiefgarage der Mehrfamilienhäuser oder zu den Stellplätzen der Reihenhäuser. Ein grüner Quartiersplatz sowie vielfältige und geschützte im Quartier verteilte Spielflächen bieten attraktive Aufenthaltsräume für Familien und Kinder.Das gesamte Quartier ist autoarm gestaltet. Neben der guten ÖPNV-Anbindung lockt das gut ausgebaute Radwegenetz die Bewohner, das Auto immer häufiger auf dem zum Haus gehörenden Stellplatz stehen zu lassen. Die Reihenmittelhäuer erhalten in fußläufiger Entfernung vom Hauseingang eine Fahrradabstellbox. Als Highlight schenkt BPD jedem Hauskäufer ein E-Bike zur Übergabe.Interessierte melden sich gerne bei BPD: 069 50 60 37 38 oder vertrieb-nrw@bpd-de.de oder besuchen die Infoveranstaltung zu LIV & ILMA. Weitere Informationen sind unter www.livundilma.de abrufbar.Die Inforveranstaltung findet am Sonntag, den 21. September | 14 - 16 Uhr | Am Linder Kreuz (Höhe Hausnummer 82), 51147 Köln statt.