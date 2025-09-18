Apple soll an einem Macbook Pro mit Touchscreen arbeiten - das allererste überhaupt. Wann das erscheinen soll, und was sonst noch darüber bekannt ist. Ming-Chi Kuo, der über Kontakte in Apples asiatischer Zulieferkette verfügt, schreibt in einem Bericht an Investoren auf X, das neue Gerät solle mit einem brandneuen OLED-Display ausgestattet sein und erstmals die Bedienung per Finger ermöglichen. Das gab es bei einem Macbook noch nie. Lange Spekulationen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n