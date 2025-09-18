Bei einem Probelauf zur Changchun Air Show in Jilin im Nordosten Chinas sind zwei elektrische Senkrechtstarter von Xpeng Aeroht kollidiert und abgestürzt. Dabei wurde offenbar mindestens eine Person verletzt. Zu dem Vorfall kam es wohl bei einem Formationsflug. Xpeng hat über seine Tochter Aeroht große Ambitionen im aufkommenden E-Flugtaxi-Markt. Doch ein Unfall, der sich nun in China ereignete, könnte das Unternehmen zurückwerfen. Bei einem Probelauf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
