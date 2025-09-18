Fuer folgende Geschaefte in der ISIN DE000DU2DUF7, Wertpapier-Name: MiniL O.End Intel 21,3101, wird ein Mistrade-Antrag geprueft:
Fuer folgende Geschaefte in der ISIN DE000DU2CTZ9, Wertpapier-Name: TurboC O.End Intel 19,947, wird ein Mistrade-Antrag geprueft:
Datum Zeit Volumen Preis
18.09.2025 13:01:20 5.000 4,26
18.09.2025 13:02:46 3.000 4,59
Fair Value lt. Antragsteller: 6,68 / 7,60 EUR
Fuer folgende Geschaefte in der ISIN DE000DU2CTZ9, Wertpapier-Name: TurboC O.End Intel 19,947, wird ein Mistrade-Antrag geprueft:
Datum Zeit Volumen Preis
18.09.2025 13:01:20 5.000 4,26
18.09.2025 13:02:46 3.000 4,59
Fair Value lt. Antragsteller: 6,68 / 7,60 EUR
© 2025 Xetra Newsboard