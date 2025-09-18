Leviia, der französische Cloud-Speicheranbieter mit mehr als einer Million Nutzern und 1.000 Unternehmenskunden, gibt heute einen wichtigen Schritt in seiner Wachstumsstrategie bekannt: die Ausweitung seines S3-Speichergeschäfts in ganz Europa.

Um diese Initiative zu leiten, hat Leviia Richard Czech, den ehemaligen Vizepräsidenten EMEA bei Wasabi, zum Chief Business Development Officer ernannt. Czech wird die Marktentwicklung vorantreiben und das Partner-Ökosystem von Leviia in ganz Europa ausbauen, wobei er auf dem erfolgreichen Markteinführungsmodell des Unternehmens in Frankreich aufbauen wird.

?"Die Verpflichtung von Richard spiegelt unsere ehrgeizigen Ziele in Europa wider", sagte William Méauzoone, Mitbegründer von Leviia. "Er verfügt über Erfahrungen aus erster Hand beim Ausbau eines großen Speicheranbieters und kennt sich hervorragend mit der europäischen Vertriebskanal-Landschaft aus.??"

"Ich freue mich sehr, bei Leviia einzusteigen und die Expansion in Europa voranzutreiben", sagte Czech. "Unternehmen stehen unter zunehmendem Druck, Daten in souveränen Umgebungen mit mehreren Standorten zu speichern. Im Gegensatz zu außereuropäischen Anbietern wie Amazon oder Wasabi ist Leviia einzigartig positioniert, um diese Erwartungen zu erfüllen. Unser zu 100 europäischer Ansatz gibt MSPs, Wiederverkäufern und Betreibern die Möglichkeit, S3-basierte Dienste mit einem echten Wettbewerbsvorteil anzubieten."

Nachdem sich Leviia als führender S3-Speicheranbieter in Frankreich etabliert hat, treibt das Unternehmen nun seine Expansion in Europa voran. Das Unternehmen zeichnet sich durch vier Kernkompetenzen aus:

Souveränität: Die Daten werden ausschließlich innerhalb der Europäischen Union gehostet und unterliegen ausschließlich europäischem Recht.

- Compliance: ISO 27001- und HDS-Zertifizierungen (Health Data Hosting), die eine hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit für sensible Workloads gewährleisten.

- Ausfallsicherheit: Daten werden auf drei unabhängige Rechenzentren verteilt.

- Transparente Preisgestaltung: ein einfaches, wettbewerbsfähiges Modell ohne versteckte Gebühren für Datenausgang oder -löschung.

Über Leviia :

Leviia wurde 2019 aus einer einfachen Idee heraus gegründet: eine souveräne, leistungsstarke und zugängliche Cloud-Alternative zu schaffen. Nach 18 Monaten Forschung und Entwicklung brachte das Unternehmen 2020 Leviia Drive auf den Markt, eine kollaborative Lösung, die schnell von Unternehmen und öffentlichen Organisationen angenommen wurde, die Sicherheit und digitale Souveränität suchen.

2022 sicherte sich Leviia die Unterstützung der persönlichen Holdinggesellschaft von Xavier Niel. Im folgenden Jahr erhielt das Unternehmen die Zertifizierungen ISO 27001 und HDS und führte Leviia Storag3 ein, seinen S3-kompatiblen Speicherdienst für Backups in Unternehmen und im öffentlichen Sektor. Im Februar 2024 startete Leviia sein Partnerprogramm für Wiederverkäufer und Integratoren und bis Mai 2024 hatte es seine Infrastruktur durch eine Partnerschaft mit Free Pro erweitert.

Heute, mit über einer Million Nutzern und 1.000 Unternehmenskunden, beschleunigt Leviia seine europäische Expansion auf dem S3-Speichermarkt.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250918045037/de/

Contacts:

Aurélien Rouby

aurelien@wetalk-agency.com

+33670684932