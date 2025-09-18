DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 19. September (vorläufige Fassung)

=== *** 08:00 DE/Erzeugerpreise August PROGNOSE: -0,1% gg Vm/-1,8% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/-1,5% gg Vj 08:00 DE/Gewerbeanzeigen (Betriebsgründungen) 1H 08:00 DE/Insolvenzen Juni *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex September PROGNOSE: 95 zuvor: 96 19:00 US/Fed-San-Francisco-Präsidentin Daly spricht bei Veranstaltung "AI Implications for Workforce Development and Economic Mobility" *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

