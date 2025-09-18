Actien-Börse Nr. 38

Die Diskussionen um die Zölle und das etwas flaue Geschäft im letzten Jahr führten zu einer deutlichen Korrektur des weltgrößten Modekonzerns INDITEX mit dem Schwerpunkt USA (Markenname Zara). Bei rd. 41 € hat sich der Kurs offenbar gefangen. Mit den aktuellen Zahlen lässt sich ein Comeback begründen.Der Umsatz stieg im 1. Halbjahr auf 18,4 Mrd. € und der Gewinn erreichte 2,8 Mrd. €. INDITEX hält an seinen Investitionsplänen für 2026 in Nordamerika fest, denn die USA bleiben ein sehr relevanter Markt für die Spanier im Weltvergleich. Zumindest ist ein Ansatz für ein Erstinvestment vertretbar.