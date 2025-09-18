Kabikupa-Bohrungen zeigen stark erweitertes Kupferpotenzial

Anzeige / Werbung

Prospect Resources hat neue Bohrergebnisse aus dem Kabikupa-Vorkommen innerhalb des Mumbezhi-Kupferprojekts veröffentlicht. Das Unternehmen teilte mit, dass sich die Kupfermineralisierung sowohl in der Tiefe als auch nahe der Oberfläche deutlich ausgeweitet habe. Damit zeichne sich ein erheblich größeres Potenzial für die Ressource ab, deren erste Schätzung Anfang 2025 vorgelegt worden sei.

Prospect Resources hat neue Bohrergebnisse aus dem Kabikupa-Vorkommen innerhalb des Mumbezhi-Kupferprojekts veröffentlicht. Das Unternehmen teilte mit, dass sich die Kupfermineralisierung sowohl in der Tiefe als auch nahe der Oberfläche deutlich ausgeweitet habe. Damit zeichne sich ein erheblich größeres Potenzial für die Ressource ab, deren erste Schätzung Anfang 2025 vorgelegt worden sei.

Ausweitung der Lagerstätte

Nach Angaben des Unternehmens wurden bislang zehn von vierzehn Diamantbohrungen ausgewertet, die im Rahmen des Phase-2-Programms über insgesamt 3.200 Meter niedergebracht worden seien. Diese Resultate würden eine Ausdehnung der Mineralisierung über mehr als einen Kilometer entlang des Streichens bestätigen. Darüber hinaus sei Kupfer sowohl in oberflächennahen als auch in tieferen Zonen nachgewiesen worden.



Zu den auffälligen Bohrergebnissen zählen laut Management unter anderem:



18,0 Meter mit 0,59% Kupfer ab 227 Metern Tiefe



21,0 Meter mit 0,48% Kupfer ab 247 Metern, darunter 10,0 Meter mit 0,77% Kupfer



8,5 Meter mit 1,06% Kupfer ab 69,3 Metern



Das Management erklärte, dass diese Ergebnisse eine deutliche Aufwertung der bestehenden Ressourcenschätzung ermöglichen könnten. Eine aktualisierte Berechnung solle im vierten Quartal 2025 erfolgen.