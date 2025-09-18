Die von Tech-Milliardär Peter Thiel unterstützte Krypto-Börse Bullish sorgt für Furore. Im ersten Quartalsbericht seit dem Börsengang an der New York Stock Exchange präsentiert das Unternehmen beeindruckende Zahlen und schwenkt von einem tiefroten Verlust in die Gewinnzone. Die Konsequenz: Die Aktie steigt am Donnerstag kräftig an. Der Blick auf die Zahlen für das zweite Quartal dürfte Aktionären ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Bullish meldete einen Nettogewinn von satten 108,3 Millionen Dollar. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
