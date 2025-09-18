Ab 2035 dürfen in der Hansestadt nur noch emissionsfreie Taxis in Betrieb genommen werden. Dafür bauen die Stadtwerke eine exklusive Ladeinfrastruktur mit Schnellladepunkten auf. Zwei Ladepunkte sind schon in Betrieb, ein weiterer soll bis zum Jahresende folgen. In Lübeck sollen alle Taxi-Flotten langfristig komplett auf emissionsfreie Fahrzeuge umgestellt werden. Laut dem Energiewende- und Klimaschutzgesetz des Landes Schleswig-Holstein soll ab ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net