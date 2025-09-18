Stark Energy, ein 2022 gegründeter Betreiber öffentlicher Schnelllader, forciert sein Geschäft in Baden-Württemberg: Binnen einiger Monate hat das Startup 34 neue HPC an neun Standorten in Betrieb genommen. Künftig will die Firma mit Sitz in Walldorf bei Mannheim auch Lkw-taugliche Ladebuchten bauen. Die neuen Pkw-Ladeparks von Stark Energy befinden sich in Freiburg, Breisach, Merzhausen, Mülhausen im Täle, Neckarzimmern und Ringsheim. Bei allen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
