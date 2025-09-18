© Foto: adobe.stock.com

Die Lage spitzt sich immer weiter zu. Seit geraumer Zeit bewegt sich Brent Öl seitwärts. Über die Seitwärtsbewegung baut sich Druck auf. Ein Ausbruch scheint nur eine Frage der Zeit zu sein. Wie heftig wird das Ganze?Brent Öl in Patt-Situation gefangen Die in der letzten Kommentierung zu Brent Öl noch thematisierte symmetrische Dreiecksformation (orange dargestellt), von deren Auflösung man sich nachhaltige Impulse und Signale hätte erhoffen können, ist einer Seitwärtsbewegung gewichen. Brent Öl oszilliert hierbei in den Grenzen 70 US-Dollar auf der Oberseite und 65 US-Dollar auf Unterseite. Innerhalb der Seitwärtsbewegung baut sich Bewegungsdynamik auf. Über kurz oder lang wird es zum …