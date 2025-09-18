Die Börsen schwanken, doch ein Sektor läuft heiß: Silber. Das weiße Metall hat ein neues Hoch markiert - und Insider sprechen schon von der nächsten großen Rally. Inmitten dieser Dynamik ragen 2 Aktien heraus, die bisher kaum jemand auf dem Zettel hatte, jetzt aber vor einem echten Befreiungsschlag stehen.In der Vergangenheit gingen kräftige Aufschwünge bei Silber häufig mit größeren Umbrüchen an den Kapitalmärkten einher. Auch aktuell sind die Parallelen unübersehbar. Hinzu kommt, dass die US-Regierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär