Von Nicholas G. Miller

DOW JONES--Danone hat sein Interesse an einer vollständigen Übernahme des US-Unternehmens Lifeway Foods zurückgezogen, wie aus einem offiziellen Bericht an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht.

Die Lifeway-Aktien fielen im vorbörslichen Handel um 23 Prozent auf 25,90 US-Dollar.

Der französische Hersteller von Molkereiprodukten hatte im August eine Vereinbarung getroffen, eine mögliche Übernahme von Lifeway zu prüfen. Das Unternehmen teilte nun jedoch mit, es sei nicht mehr an einer Übernahme interessiert und prüfe Alternativen für seine Investition in Lifeway. Danone hält früheren Angaben zufolge rund 23 Prozent der Lifeway-Aktien.

September 18, 2025 09:32 ET (13:32 GMT)

