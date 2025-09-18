Gold schlägt sämtliche Assetklassen und stellt mit 40 Prozent Wertzuwachs seit Jahresbeginn sogar den Bitcoin in den Schatten Die Aussicht auf sinkende Zinsen und der schwache Dollar haben die beispiellose Goldrally in den vergangenen Tagen weiter am Laufen gehalten. Am Dienstag überschritt der Goldpreis erstmals die Marke von 3.700 Dollar. Das entspricht einem Wertzuwachs von mehr als 40 Prozent seit Jahresbeginn.Einen solchen Goldboom hat es in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
