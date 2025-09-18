Die Sonne hält sich nicht an ihren üblichen Rhythmus. Eine neue Nasa-Studie zeigt: Statt in den erwarteten elf Jahren ein Aktivitätsmaximum zu erreichen, nimmt die Sonnenaktivität weiter zu. Warum das Forschende überrascht - und welche Folgen das für Erde und Raumfahrt haben könnte. Es war etwas ganz Besonderes, als im Frühjahr 2024 Polarlichter über ganz Deutschland und sogar bis Spanien zu sehen waren. Verantwortlich war eine besonders starke Sonnenaktivität. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
