Kooperation mit Tansania: Lake Victoria nimmt wichtige Hürde auf dem Weg zur Goldproduktion

Die Beteiligung der Regierung Tansanias am Imwelo-Goldprojekt wird geregelt - eine weitere Hürde auf dem Weg zur Goldproduktion ist so gut wie genommen.

Exzellente Neuigkeiten von Lake Victoria Gold (TSXV LVG / Frankfurt E1K)! Das Unternehmen hat eine weitere, entscheidende Hürde auf dem Weg zur Goldproduktion in Tansania so gut wie hinter sich gelassen!

Wie soeben veröffentlicht wurde, hat Lake Victorias Tochtergesellschaft in dem Ostafrikanischen Land, Tembo Gold, eine Grundsatzvereinbarung mit der Regierung von Tansania in Bezug auf deren gesetzlich festgelegte Beteiligung am Goldprojekt Imwelo treffen können!

Ein Team von Lake Victoria unter Leitung von CEO Mark Cernovitch hat sich bereits am 10. September mit einer Verhandlungsabordnung des Ministeriums für Mineralien Tansanias getroffen, wobei man zu einer Grundsatzvereinbarung zu zentralen Punkten kam.

Lake Victoria nimmt wichtige Hürde auf dem Weg zur Goldproduktion

