Wichtiger Fortschritt: Lake Victoria meldet hochgradige Bohrergebnisse vom Goldprojekt Imwelo!

Anzeige / Werbung
Lake Victoria meldet hochgradige Bohrergebnisse von Imwelo: Mineralisierung reicht tiefer und seitlich über das aktuelle Grubendesign hinaus. Geotechnik und Metallurgie sollen das Projekt Richtung Produktion bringen.
Lake Victoria Gold (TSXV: LVG / FSE: E1K) hat den Abschluss seines jüngsten Bohrprogramms am vollständig genehmigten Imwelo-Goldprojekt im nördlichen Tansania bekanntgegeben. Nach Unternehmensangaben liegen damit nun alle Analyseergebnisse der Kampagne vor. Im Fokus stand der Bereich "Area C", der mit Blick auf Bauvorbereitung und einen kurzfristigen Produktionsstart systematisch weiterentwickelt werden soll.
Lake Victoria spricht entsprechend von einem wichtigen Meilenstein, da das Programm sowohl die Mineralisierung unterhalb des aktuellen Tagebau-Designs bestätigt als auch neue Erweiterungen westlich und östlich der geplanten Grube abgegrenzt hat!
Damit rückt für Lake Victoria vor allem ein Punkt in den Vordergrund: Die Ergebnisse sollen die bestehende geologische Interpretation stützen und zugleich die Grundlage liefern, um die endgültige Grubenoptimierung sowie die weitere Entwicklungsplanung belastbarer zu machen. Wie das Unternehmen betont zudem, dass die nötigen Genehmigungen bereits vorliegen und mehrere technische Arbeitsprogramme nun abgeschlossen oder in die Auswertung überführt werden.
Lake Victorias Erfolg in Imwelo Area C: Kontinuität in der Tiefe und neue seitliche Erweiterungen
Kern der heutigen Mitteilung ist die Aussage, dass die Bohrungen die Mineralisierung im Abfallen entlang des gesamten Pit-Designs bestätigt haben. Lake Victoria Gold hebt hervor, dass die geologische Kontinuität nun bis auf mehr als 250 Meter vertikale Tiefe nachgewiesen sei - gegenüber historischen Modellgrenzen von rund 200 Metern. Gleichzeitig habe das Programm neue mineralisierte Zonen östlich und westlich der bisherigen Grubengrenzen definiert. Für die Ostseite nennt das Unternehmen ausdrücklich Bohrloch IMWDR018 als Bestätigung von Mineralisierung außerhalb der aktuellen östlichen Grubenbegrenzung. Auf der Westseite wurden laut Mitteilung jenseits einer interpretierten nordnordost-streichenden Struktur (Dyke/Verwerfung) zusätzliche mineralisierte Bereiche durchschnitten, wodurch ein neues Feld für potenzielles Ressourcenwachstum geöffnet werde!
Die gemeldeten Abschnitte stammen aus Diamantbohrungen (NQ-Kern) und teils RC-Bohrungen. Zu den ausgewählten Highlights zählt Lake Victoria unter anderem IMWDR007 mit 6,96 g/t Gold über 2,56 Meter (inklusive 65,02 g/t über 0,25 Meter) sowie IMWDR009 mit11,88 g/t Gold über 1,33 Meter (inklusive 68,74 g/t über 0,22 Meter). Weitere Beispiele sind IMWDR013 mit 9,31 g/t über 2,45 Meter (inklusive 21,65 g/t über 0,96 Meter) und IMWDR017 mit 11,19 g/t über 0,90 Meter (inklusive 32,84 g/t über 0,30 Meter) sowie zusätzlich 2,97 g/t über 3,01 Meter in einem tieferen Intervall.
Aus Sicht des Unternehmens unterstreichen diese Daten nicht nur die Fortsetzung der Mineralisierung in der Tiefe, sondern auch die Möglichkeit, innerhalb und außerhalb des aktuellen Designs zusätzliche Unzen zu definieren - etwa durch mineralisierte Zonen im Liegenden und Hangenden außerhalb der Hauptader.
CEO Marc Cernovitch betont, dass damit technische Daten vorliegen, die für endgültiges Grubendesign, Ressourcenumwandlung und Minenplanung benötigt werden. Explorationsmanager Hendrik Meiring ergänzt, die Geologie liefere das erwartete Bild: Mineralisierung, Alteration und strukturelle Kontinuität seien über mehrere Zonen hinweg konsistent - einschließlich in Tiefenbereichen jenseits von 250 Metern unter Oberfläche.
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)