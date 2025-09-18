© Foto: DALL.ERolex sammeln, Wein anlegen oder in die großen Private-Equity-Deals einsteigen - geht das auch für Normalos?Was ist Private Equity und wie kann man investieren? Der Boom jedenfalls dahinter ist ungebrochen. Private Equity bezeichnet Kapitalinvestitionen in Unternehmen, die nicht an der Börse gelistet sind. Bekannt vielleicht noch durch ein Wort von Franz Müntefering, der für Private-Equity-Unternehmen den Begriff der "Heuschrecken" prägte. Sein Gedanke dahinter: Unternehmen würden nur "leer fressen" und dann weiterziehen - eben wie eine Heuschreckenplage. [spotify]26To202GgGfvpq7s7KsH6q[/spotify] Gemeint war damels nicht jede Private-Equity-Gesellschaft, sondern speziell die Praxis mancher …Den vollständigen Artikel lesen ...
