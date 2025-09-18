Bitcoin-Kurs-Prognose: So geht es nach der Zinskürzung weiter

Nachdem es gestern zu der erwarteten Zinssenkung gekommen ist, erlebte Bitcoin eine stärkere Korrektur. Worauf diese zurückzuführen ist und was jetzt in der nächsten Zeit zu erwarten ist, analysieren wir in der folgenden Bitcoin-Kurs-Prognose.

Diese Ereignisse prägen nun den Bitcoin-Kurs

Am gestrigen Tage wurden in den USA nach der historischen Erhöhung der Leitzinsen diese seit der Corona-Pandemie erstmalig wieder gesenkt und ein dovisher Kurs eingeleitet. Wie erwartet, kam es zu einer Reduktion um 25 Basispunkte, sodass es keine Überraschung war.

FOMC 25 bps Rate Cut

The Market Will Now Decide Direction…



FULL BREAKDOWN



Main Decision

•? ?Fed cut rates by 25 bps to 4.25%.

•? ??Powell: It was a "risk management cut."

•? ??He noted "there was not widespread support for a 50 bps cut.

•? ??Fed… pic.twitter.com/swuqs6wtDq - Crypto Banter (@crypto_banter) September 17, 2025

Viele Investoren wurden trotzdem kalt erwischt, als viele Kryptowährungen auf die dovishe Geldpolitik initial sogar kurzfristig hohe Verluste erlitten haben. Allerdings handelt es sich mit den Fehlausbrüchen um kein ungewöhnliches, sondern ein bekanntes Muster.

Somit können laut Ansicht einiger Krypto-Experten die Market-Maker ihr Risiko der gehebelten Long-Positionen der Kunden verringern, was jedoch als manipulatives Verhalten und somit ein Betrug gewertet wird.

Begründet wurde der Abverkauf auch von der Korrelation mit den Aktienmärkten und der Verlangsamung des Wirtschaftswachstums, was sich unter anderem durch den schwachen Arbeitsmarkt mit den geringen Stellenausschreibungen und den hohen Revisionen erkennen lässt.

Bitcoin-Chart | Quelle: Tradingview

Kurze Zeit danach konnte Bitcoin wieder steigen und sogar über das Niveau vor der Notenbanksitzung, schloss jedoch unter dem Tageseröffnungskurs. Denn nun ist das bullische Ereignis erfolgt und es müssen erstmal die nächsten Schritte abgewartet werden.

Das ist in nächster Zeit für den Bitcoin-Kurs zu erwarten

In diesem Jahr erwarten die Fed-Mitglieder 3 Zinssenkungen und auch die Fed Fund Futures preisen für den 29. Oktober eine Wahrscheinlichkeit von 87,7 % für weitere 25 Basispunkte ein. Somit gibt es weitere Hoffnung am Horizon der Investoren.

Für das kommende Jahr werden ebenso sechs Reduktionen erwartet, welche sich vermutlich psychologisch betrachtet besser auswirken, als die von Trump geforderten 100 Basispunkte, da noch weiteres Pulver bewahrt wird.

Da sich die Liquidität nicht unmittelbar bemerkbar macht und rund 70 Tage benötigt, um sich in der Wirtschaft vollends zu entfalten, ist die nächste Zeit für den Bitcoin-Kurs als bullisch zu werten. Aber auch global wird die Geldmenge M2 expandiert und unterstützt.

So haben gestern unter anderem die kanadische, die indonesische und die moldawische Zentralbank um 25 Basispunkt und heute die norwegische sowie die saudi-arabische um 0,25 % gesenkt.

Für eine Fortsetzung der Bitcoin-Rally müssen nun der wichtige Widerstand bei 118.314 USD und das 61,8er-Fibonacci-Level bei 117.786 USD überwunden werden, da sich hier noch einige Orders positioniert haben. Somit kann es wieder zu impulsiven Anstiegen kommen.

Bitcoin-Tageschart | Quelle: Tradingview

Während der erste Monat nach der Reduktion für die Aktien und wegen der Korrelation auch für Bitcoin etwas belastend sein kann. Ist in der nächsten Zeit eher von einem bullischen Marktumfeld auszugehen, insbesondere ab Oktober.

In der nächsten Zeit sind hohe Inflationsdaten bärisch und schlechte Wirtschafts- und Arbeitsmarktdaten bullisch, da somit die Chance für die nächsten Zinsreduktionen erhöht wird, sowie vice versa.

Inzwischen hat die Altcoin-Saison begonnen und gleichzeitig nimmt die Bitcoin-Dominanz weiterhin ab, sodass diese Kryptowährungen nun im Zuge der Rotation höhere Gewinne erzielen dürften.

Dennoch wird Bitcoin immer mehr von Unternehmen, Regierungen und Zentralbanken gekauft, wobei die Adoption erst langsam anläuft - wobei die Käufe schon die tägliche Schürfmenge um das Vierfache übersteigen -, sodass noch jede Menge Luft besteht. Gleichzeitig nähert sich ein Angebotsschock durch die schwindenden BTC-Bestände. Bis Jahresende sind Bitcoin-Preise von 200.000 und 250.000 USD sehr wahrscheinlich.

Dieser Faktor kann die Bitcoin-Bewertung vervielfältigen

Bisher noch etwas bei den Prognosen vernachlässigt wurde das Potenzial, welches mit der Expansion von BitcoinFi durch Bitcoin Hyper verbunden ist. Denn dabei handelt es sich um die schnellste Bitcoin-Layer-2, welche die Solana Virtual Machine als Ausführungsschicht und die Bitcoin-Basisschicht für das Settlement nutzt.

Auf diese Weise vereinen sich hohe Geschwindigkeit, niedrige Gebühren und eine theoretisch unendliche Bandbreite mit der unangefochtenen Sicherheit und hohen Liquidität von Bitcoin. Daher kann das meist passiv verwahrte Kapital auch sinnvoller, produktiver und lukrativer eingesetzt werden.

Bitcoin Hyper ermöglicht auch Programmierbarkeit, womit BTC seine Grenzen als reines Zahlungsmittel überschreiten und durch seinen größeren Nutzen einen höheren Preis erlangen kann. Schließlich können somit auch die Kritiker zufriedengestellt werden, welche für die hohe Marktkapitalisierung die nächste führende Infrastruktur sehen wollen.

Ein weiterer großer Vorteil von Bitcoin Hyper liegt in der Tatsache, dass die Entwickler die Migration von Solana-Anwendungen besonders einfach gestaltet haben. Daher kann auch schnell eine große Anzahl unterschiedlichster Dienste bereitgestellt werden, schließlich kommt die Chain auf eine der größten Entwicklercommunitys.

In den nächsten Jahren werden im Zuge der goldenen Kryptoära immer mehr Branchen auf die Blockchains expandieren. Vor allem Tokenisierung, künstliche Intelligenzen, Play-to-Earn-Games und weitere werden laut Prognosen mehrere Billionen US-Dollar ausmachen, weshalb schon kleinste Anteile zu hohen HYPER-Bewertungen führen dürften.

Noch können sich schnelle Investoren vor den großen explosiven Listungen in dem heiß begehrten Projekt positionieren. Denn bisher hat es mit seinem Vorverkauf 16,64 Mio. USD eingenommen und bietet den für Gebühren, Governance, Staking und Freischaltungen benötigten HYPER-Token noch für die nächsten 18 Stunden für 0,012935 USD an.

