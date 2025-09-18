Die US-Notenbank hat mit ihrer ersten Zinssenkung seit Jahren eine neue geldpolitische Phase eingeleitet. Der Leitzins wurde am Mittwoch um 25 Basispunkte gesenkt und liegt nun in der Spanne von 4,0 bis 4,25 Prozent. Damit dürften auch die Renditen kurzfristiger Anlagen wie Geldmarktfonds und Schatzwechsel nachgeben. Nach Angaben des Investment Company Institute stecken Anleger aktuell rund 7,3 Billionen US-Dollar in Geldmarktfonds ? ein historischer Höchststand. Wells Fargo rief Investoren bereits vor der Entscheidung dazu auf, ihre Portfolios breiter aufzustellen: "Wir ermutigen Anleger, höhere Renditen zu sichern und sich von überschüssigen Barmitteln und kurzfristigen festverzinslichen Anlagen zu diversifizieren." Die Fed selbst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
