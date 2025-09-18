© Foto: Blend Images/John Fedele - Bildagentur-onlineUS-Landwirtschaftsministerin Brooke Rollins sieht Zolleinnahmen als "absolut mögliche" Finanzierungsquelle für ein Rettungspaket. Besonders Sojabohnenbauern leiden unter hohen Kosten und Chinas Importstopp.US-Landwirtschaftsministerin Brooke Rollins hat Pläne bestätigt, wonach die Trump-Regierung Zolleinnahmen zur Finanzierung eines Rettungspakets für amerikanische Landwirte nutzen könnte. In einem Interview mit der Financial Times erklärte sie: "Es könnte Umstände geben, unter denen wir sehr ernsthaft darüber nachdenken und bald ein Paket ankündigen werden." Die Finanzierung über "Zolleinnahmen, die jetzt in Amerika anfallen", sei "absolut möglich". Das Paket soll Landwirte entlasten, die …Den vollständigen Artikel lesen ...
