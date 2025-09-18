Berlin (ots) -Jacasa (https://www.jacasa.de/), eine Serviceplattform für Immobilienbesitzer, launcht ein bisher einzigartiges Verzeichnis an Energieberatern. Mit über 3.000 regionalen Einträgen ist dies eines der größten und zugleich am besten kuratierten Energieberater-Verzeichnisse in Deutschland.Seit letztem Jahr gelten verschärfte Anforderungen an Energieeffizienz und Heizungen. Energieberater werden seither für Immobilienbesitzer immer wichtiger. Sie erstellen Energieausweise, Sanierungsfahrpläne und konkrete Maßnahmenpläne, die den Immobilienwert sichern oder sogar steigern.Die Suche nach professionellen Beratern gestaltete sich bisher sehr schwierig. Björn Kolbmüller, Gründer und Geschäftsführer von Jacasa, über das erklärte Ziel des Verzeichnisses: "Unsere Datenbank verzeichnet eine nach neutralen und professionellen Maßstäben angelegte Auflistung der besten Energieberater. Mit dem Verzeichnis geben wir nicht nur Sicherheit bei der Suche, wir bewahren die Immobilienbesitzer auch vor schwarzen Schafen."Das gesamte, nach Regionen unterteilte Verzeichnis befindet sich auf www.jacasa.de.Mehr über Jacasa (https://www.jacasa.de)Die Jacasa GmbH ist ein Dienstleisterportal für Immobilieneigentümer mit Sitz in Berlin. Die Firma betreibt auf Jacasa.de das größte kuratierte Verzeichnis von über 25.000 Dienstleistern rund um die Immobilie, darunter Maklerbüros, Hausverwaltungen und Energieberater.Jacasa unterstützt Dienstleister beim Aufbau einer etablierten Präsenz in ihrer Region. Ihre Angebote wie z. B. Expertise, Leistungen und Inserate werden dabei hochwertig präsentiert und überzeugen Eigentümer, die Unternehmen zu kontaktieren.Jacasa ermöglicht es auf der anderen Seite den Eigentümern, mit Sorgfalt ausgewählte und regionale Dienstleister für ihre Immobilie schnell und unabhängig zu finden.Jacasa wurde von Björn Kolbmüller und Michael Rimbach gestartet. Björn ist seit über 15 Jahren in der Startup-Szene aktiv und hat u. a. die Online-Parfümerie Flaconi gegründet.Pressekontakt:Sabine Blumrichsabine@sabineblumrich.de+49 / 179 / 7324944Original-Content von: Jacasa, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180994/6120650