Neumirna Therapeutics, ein Biotech-Unternehmen, das RNA-basierte Therapien für neurologische Erkrankungen entwickelt, hat heute die Ernennung von Ellen K. Donnelly, Ph.D., zum Chief Executive Officer bekannt gegeben.

Ellen bringt mehr als 20 Jahre Führungserfahrung auf dem Gebiet der Neurowissenschaften und seltenen Krankheiten mit, die sie bei globalen Pharmaunternehmen als auch bei innovativen Biotech-Firmen gesammelt hat. Ihr Wechsel zu Neumirna folgt auf ihre Tätigkeit als CEO von Abliva AB, das kürzlich von der Pharming Group übernommen wurde. Zuvor hatte sie die Leitung von Modus Therapeutics und Souvien Therapeutics inne.

Eine frühere Station ihrer Karriere war Pfizer Inc., wo Ellen fast ein Jahrzehnt lang in leitenden Positionen in den Bereichen Neurowissenschaften, klinische Forschung, Portfoliomanagement und Strategie tätig war. Sie hat einen Ph.D. in Pharmakologie und Neurowissenschaften der Yale University.

"Ellen vereint wissenschaftliche Expertise mit nachgewiesener Führungskompetenz in der Biotech- und Pharmabranche", so Luis Pareras, Chairman of the Board bei Neumirna. "Das Board ist überzeugt, dass Neumirna unter ihrer Leitung unsere innovativen wissenschaftlichen Erkenntnisse weiterhin in sinnvolle Therapien für Patienten überführen und erfolgreich in die klinische Praxis umsetzen wird."

Der wissenschaftliche Schwerpunkt von Ellen lag aufgrund ihres beruflichen Hintergrunds und ihrer persönlichen Erfahrungen durchweg auf neurologischen Erkrankungen.

"Meine beiden Großmütter litten an Parkinson. Sie machten sehr unterschiedliche Erfahrungen mit dieser Krankheit, was mein Interesse an der Funktionsweise des Gehirns weckte", erklärte sie. "Die Komplexität des Gehirns und des Rückenmarks hat mich, von meiner Forschungstätigkeit im Rahmen meines PhD-Studiums in einem klinischen Neurologielabor bis hin zu meiner Arbeit bei Pfizer im Bereich Neurologie und Psychiatrie, schon immer fasziniert. Mit seiner differenzierten Plattform und seinen neuartigen, erstklassigen Produkten hat Neumirna das Potenzial, sich als Branchenführer in der Entwicklung von ZNS-Produkten zu etablieren."

Ellen wird bei Neumirna den Übergang des Unternehmens in die klinische Entwicklung leiten. Die oberste Priorität ist die Weiterentwicklung von NMT-001, dem führenden Wirkstoffkandidaten des Unternehmens für medikamentenresistente Epilepsie. Das zweite Programm von Neumirna konzentriert sich auf Parkinson. Dabei wird das Potenzial von miRNAs genutzt, um wichtige Krankheitswege zu verstärken und so krankheitsmodifizierende Therapien für Patienten mit begrenzten Optionen bereitzustellen.

"Ich wache jeden Morgen mit dem Gedanken an die Patienten auf und überlege, wie wir ihnen diese Medikamente schneller zur Verfügung stellen können", so Ellen Donnelly. "Die Patienten sind das Wichtigste bei unserer Arbeit, und ich freue mich darauf, eng mit ihnen, den Interessenverbänden und unserem Netzwerk aus Fachärzten zusammenzuarbeiten, um neue Lösungen für all jene zu entwickeln, denen derzeit keine wirksamen Optionen zur Verfügung stehen."

Über Neumirna Therapeutics

Neumirna Therapeutics ist ein Biotech-Unternehmen mit Sitz in Kopenhagen, Dänemark, das sich auf die Entwicklung von RNA-basierten Therapien für komplexe neurologische Erkrankungen spezialisiert hat. Neumirna verfügt über eine proprietäre Plattform für die gezielte intrathekale Verabreichung von Antisense-Oligonukleotiden (ASO-LNAs) und treibt die Entwicklung einer Pipeline von Therapien für Patienten mit einem hohen ungedeckten medizinischen Bedarf voran, unter anderem für Patienten mit medikamentenresistenter Epilepsie und Parkinson.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.neumirna.com.

