Wenn Malware zuschlägt, kommt es auf jede Minute an: IGEL BC/DR ermöglicht Unternehmen die Wiederherstellung des sicheren Zugriffs und der Produktivität - selbst während eines Angriffs

FORT LAUDERDALE, Fla., Sept. 18, 2025, weltweit führender Anbieter von Endpoint Security und der sicheren Endpoint-OS-Plattform für heutige und zukünftige Anforderungen, hat heute einen Durchbruch im Bereich Business Resilience bekannt gegeben: Unternehmen können nun innerhalb weniger Minuten den sicheren Zugriff wiederherstellen und ihre Produktivität wieder aufnehmen - selbst während eines laufenden Angriffs - und dabei ihre vorhandenen Geräte nutzen. Die IGEL Business Continuity & Disaster Recovery (BC/DR) Lösung verfügt nun über die neue IGEL Dual Boot Funktion, die es ermöglicht, dass jeder Endpunkt zu seinem eigenen Hochverfügbarkeits-Wiederherstellungsplan wird, wodurch Ausfallzeiten und Risiken erheblich reduziert werden.

Mit IGEL Business Continuity & Disaster Recovery können Unternehmen den sicheren Zugriff und die Produktivität von kompromittierten Windows-PCs umgehend wiederherstellen - Benutzer starten ihr vorhandenes Gerät einfach in einer sicheren IGEL-Betriebssystemumgebung neu. Dieser nahtlose Prozess macht den Versand oder die Neuinstallation von Geräten überflüssig, sodass der Geschäftsbetrieb selbst während eines laufenden Cyberangriffs innerhalb weniger Minuten wieder aufgenommen werden kann.

"Ransomware ist unvermeidbar, aber Ausfallzeiten müssen nicht sein", erklärte Klaus Oestermann, CEO von IGEL. "Mit IGEL Business Continuity & Disaster Recovery können Unternehmen den Zugriff sofort wiederherstellen, die Produktivität ihrer Teams aufrechterhalten und eine Cyberkrise in eine kurze Unterbrechung verwandeln."

Das eigentliche Problem lösen: Ausfallzeiten, nicht nur Datenverlust

Laut dem aktuellen IBM-Bericht zu den Kosten von Datenverstößen beliefen sich die weltweiten durchschnittlichen Kosten für Datenverstöße im Jahr 2025 auf 4,44 Millionen US-Dollar. Diese Kosten entstehen nicht nur durch Datenverlust, sondern auch durch Betriebsunterbrechungen, behördliche Strafen und wochenlange Produktivitätsverluste, während Endgeräte unzugänglich bleiben.

4,44 Millionen US-Dollar - durchschnittliche Kosten für Datenverstöße weltweit im Jahr 2025

10,22 Millionen US-Dollar - durchschnittliche Kosten einer Datenschutzverletzung in den USA

Wochenlange Produktivitätsverluste: Der Hauptgrund für die hohen Kosten von Datenschutzverletzungen sind längere Betriebsausfälle - nicht die Datenwiederherstellung.



"Cyberangriffe und Malware stehlen nicht nur Daten, sondern beeinträchtigen auch den Geschäftsbetrieb, verzögern die Versorgung und schaden dem Vertrauen. Die größten Kosten entstehen nicht durch die Datenwiederherstellung, sondern durch Produktivitätsverluste, Serviceunterbrechungen und Compliance-Risiken." - James Millington, VP Vertical Solutions, Product & Solutions Marketing bei IGEL.

Mit IGEL Business Continuity & Disaster Recovery können Unternehmen:

Den sicheren Benutzerzugriff innerhalb von Minuten statt Tagen wiederherstellen.

Den Betrieb umgehend wieder aufnehmen, unter Verwendung derselben vorhandenen Hardware - ohne Versand und ohne Neuinstallation.

Dafür sorgen, dass Ihre Mitarbeiter produktiv bleiben und wichtige Dienste während und nach einem Cyberangriff weiterlaufen.



Funktionsweise

Keine Datenwiederherstellung, keine Entschlüsselung erforderlich: IGEL führt keine Wiederherstellung verlorener Daten oder Reparaturen von Windows durch. Stattdessen starten Benutzer kompromittierte Endgeräte in einer sauberen IGEL-Betriebssystemumgebung neu und stellen so den Zugriff auf Geschäftsanwendungen, Kommunikationssysteme und Arbeitsabläufe wieder her, selbst während eines laufenden Angriffs.

IGEL führt keine Wiederherstellung verlorener Daten oder Reparaturen von Windows durch. Stattdessen starten Benutzer kompromittierte Endgeräte in einer sauberen IGEL-Betriebssystemumgebung neu und stellen so den Zugriff auf Geschäftsanwendungen, Kommunikationssysteme und Arbeitsabläufe wieder her, selbst während eines laufenden Angriffs. Beweismaterial zur Einhaltung von Vorschriften: Die kompromittierte Windows-Partition bleibt unberührt, sodass forensisches Beweismaterial für Ermittlungen und Versicherungsansprüche erhalten bleibt.

Die kompromittierte Windows-Partition bleibt unberührt, sodass forensisches Beweismaterial für Ermittlungen und Versicherungsansprüche erhalten bleibt. Zentralisiert, skalierbar und einfach: Alle Wiederherstellungsvorgänge werden über die IGEL Universal Management Suite (IGEL UMS) verwaltet, mit Expertenservices zur Unterstützung bei Einrichtung, Test und Validierung.



Echte Ergebnisse für echte Organisationen

Gesundheitswesen: Die Patientenversorgung wird ohne Unterbrechung fortgesetzt, auch wenn Endpunkte beeinträchtigt sind.

Die Patientenversorgung wird ohne Unterbrechung fortgesetzt, auch wenn Endpunkte beeinträchtigt sind. Finanzen: Transaktionen werden umgehend wieder aufgenommen, wodurch Einnahmen und Kundenbeziehungen geschützt werden.

Transaktionen werden umgehend wieder aufgenommen, wodurch Einnahmen und Kundenbeziehungen geschützt werden. Einzelhandel und Behörden: Dienstleistungen werden aufrechterhalten, Reputation und Compliance geschützt.



Marktverfügbarkeit und nächste Schritte

Um eine Demo zu vereinbaren und zu erfahren, wie Sie die Produktivität Ihrer Mitarbeiter auch angesichts von Ransomware aufrechterhalten können, besuchen Sie IGEL Business Continuity & Disaster Recovery. (https://www.igel.com/business-continuity-disaster-recovery/)

und zu erfahren, wie Sie die Produktivität Ihrer Mitarbeiter auch angesichts von Ransomware aufrechterhalten können, besuchen Sie (https://www.igel.com/business-continuity-disaster-recovery/) Weitere Informationen finden Sie in der IGEL BCDR-Lösungsübersicht (https://www.igel.com/wp-content/uploads/IGEL-Business-Continuity-Disaster-Recovery-Brief.pdf).

(https://www.igel.com/wp-content/uploads/IGEL-Business-Continuity-Disaster-Recovery-Brief.pdf). Um uns live zu erleben, registrieren Sie sich hier (https://www.igel.com/nowandnext/) für die IGEL Now & Next 2025 Frankfurt vom 4. bis 6. November 2025.



Über IGEL

IGEL ist ein weltweit führender Anbieter von Endpoint-Sicherheit und der IGEL Secure Endpoint OS Platform für heutige und zukünftige Anforderungen, die hybrides Arbeiten, Cloud-Einführung und Zero Trust ermöglicht. Es wurde speziell für VDI, DaaS, SaaS und sicheres Surfen in Unternehmen für IT und OT entwickelt und bietet hohe Leistung bei gleichzeitiger Reduzierung von Komplexität, Kosten und Risiken.

Das Preventative Security Model, das im Mittelpunkt des Ansatzes von IGEL steht, beseitigt Angriffsflächen und setzt Zero-Trust-Prinzipien durch die Preventative Security Architecture durch - ein unveränderliches, modulares Design ohne lokale Daten. IGEL bietet operative Ausfallsicherheit, geschützt durch die Trusted Application Platform und unterstützt durch integrierte Business Continuity. Mit Adaptive Secure Desktop erhalten Unternehmen eine rollenbasierte Bereitstellung von Arbeitsbereichen, die auf die Bedürfnisse der Benutzer zugeschnitten ist und gleichzeitig eine ausfallsichere Sicherheit gewährleistet.

Durch die Verlängerung der Lebenszyklen von Geräten und die Minimierung des Software-Footprints erzielt IGEL erhebliche Einsparungen bei den Gesamtbetriebskosten und fördert die Nachhaltigkeit. IGEL wurde 2001 in Bremen gegründet und ist weltweit tätig, mit Niederlassungen in den USA und einem Ökosystem von über 100 IGEL Ready-Partnern in mehr als 50 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.igel.com .

