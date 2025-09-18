© Foto: UnsplashCrash 2026? Ein fast vergessener Farmer aus Ohio soll es schon vor 150 Jahren vorhergesagt haben. Jan Willhöft erklärt, warum Benners Zyklen jetzt brandaktuell sind.Der US-Aktienmarkt wirkt unaufhaltsam, doch eine alte Theorie rückt ihn in ein neues Licht. Der Farmer Samuel Benner, der im Jahr 1873 alles in der Finanzpanik verlor, entwickelte ein Zyklusmodell, das seit eineinhalb Jahrhunderten erstaunlich oft richtig lag. Seine "Benner-Zyklen" sagen für 2026 nichts weniger als einen der größten Crashs der Geschichte voraus. Jan Willhöft, Partner bei Axino Capital, erklärt auf wallstreetONLINE TV, wie Benner aus den Preisen für Schweine, Mais und Eisen Muster ableitete, die bis heute Bestand …Den vollständigen Artikel lesen ...
