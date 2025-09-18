Versicherer stehen vor großen Herausforderungen: Die Digitalisierung verändert Kundenverhalten und Kommunikationswege, der Effizienzdruck steigt. Gleichzeitig verlangt der Markt nach greifbaren Mehrwerten. Gefragt sind modulare, kundenzentrierte Konzepte. Gemeinsam mehr Wert schaffenVersicherungsunternehmen stehen vor wachsenden Herausforderungen: Die Digitalisierung verändert Kundenverhalten und Kommunikationswege, der Effizienzdruck steigt, und gleichzeitig verlangt der Markt nach echten, greifbaren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact