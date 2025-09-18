DJ PTA-DD: WEB Windenergie AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Pfaffenschlag (pta000/18.09.2025/17:00 UTC+2) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Michael Trcka 2 Grund der Meldung a) Position/Status Vorstandsmitglied b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name WEB Windenergie AG b) LEI 5299006Z443RSX9FQ858 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Anleihe Kennung AT0WEB2510A1 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) Volumen 1.000 EUR 20 Stk. d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 20.000 EUR 20 Stk. e) Datum des Geschäfts 18.09.2025 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes
