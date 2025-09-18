Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 18.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Die Ethereum-Vorreiter: Wie Republic Technologies die Infrastruktur der Zukunft aufbaut
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3LFBK | ISIN: AT0WEB2310A6 | Ticker-Symbol:
Frankfurt
18.09.25 | 17:02
100,00 
0,00 % 0,00
Branche
Erneuerbare Energien
Aktienmarkt
Anleihen
1-Jahres-Chart
WEB WINDENERGIE AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
WEB WINDENERGIE AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
18.09.2025 17:33 Uhr
146 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-DD: WEB Windenergie AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: WEB Windenergie AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

WEB Windenergie AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Pfaffenschlag (pta000/18.09.2025/17:00 UTC+2) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                                 Michael Trcka 
   2                Grund der Meldung                        
a)      Position/Status                           Vorstandsmitglied 
b)      Erstmeldung                               
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                                 WEB Windenergie AG 
b)      LEI                                 5299006Z443RSX9FQ858 
   4           Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften                   
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments       Anleihe 
        Kennung                               AT0WEB2510A1 
b)      Art des Geschäfts                          Kauf 
c)      Preis(e)                               Volumen 
        1.000 EUR                              20 Stk. 
d)      Aggregierter Preis                          Aggregiertes Volumen 
        20.000 EUR                              20 Stk. 
e)      Datum des Geschäfts                         18.09.2025 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts                          Außerhalb eines Handelsplatzes

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      WEB Windenergie AG 
           Davidstraße 1 
           3834 Pfaffenschlag 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Beate Zöchmeister, MAS 
Tel.:         +43 2848 6336-19 
E-Mail:        beate.zoechmeister@web.energy 
Website:       www.web.energy 
ISIN(s):       AT0WEB2510A1 (Anleihe) 
Börse(n):       Wiener Börse (Corporates Prime)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1758207600936 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 18, 2025 11:00 ET (15:00 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Epische Goldpreisrallye
Der Goldpreis hat ein neues Rekordhoch überschritten. Die Marke von 3.500 US-Dollar ist gefallen, und selbst 4.000 US-Dollar erscheinen nur noch als Zwischenziel.

Die Rallye wird von mehreren Faktoren gleichzeitig getrieben:
  • · massive Käufe durch Noten- und Zentralbanken
  • · Kapitalflucht in sichere Häfen
  • · hohe Nachfrage nach physisch besicherten Gold-ETFs
  • · geopolitische Unsicherheit und Inflationssorgen

Die Aktienkurse vieler Goldproduzenten und Explorer sind in den vergangenen Wochen regelrecht explodiert.

Doch es gibt noch Titel, die Nachholpotenzial besitzen. In unserem kostenlosen Spezialreport erfahren Sie, welche 3 Goldaktien jetzt besonders aussichtsreich sind und warum der Aufwärtstrend noch lange nicht vorbei sein dürfte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter und profitieren Sie von der historischen Gold-Hausse.

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.