Mainz (ots) -"Braucht Deutschland eine U21-Liga nach englischem Vorbild?" Hilft das der Nachwuchsförderung im deutschen Fußball? Die neue Ausgabe des Fußball-Magazins "Bolzplatz", jetzt zu streamen auf sportstudio.de, in Web und App des ZDF sowie auf dem YouTube-Kanal "sportstudio fußball", geht diesen Fragen nach. Andreas Rettig, DFB-Geschäftsführer Sport, bestätigt im "sportstudio Bolzplatz"-Gespräch, dass Deutschland bei der Nachwuchsförderung hinterherhinkt: "Auch kleinere Nationen" haben in der Jugendausbildung "einen besseren Output. Wenn ich an Portugal und Niederlande denke, das sind schon Dinge, die wir sehr genau verfolgen."Eine eigene U21-Liga, um Talente länger zu fördern, hatte in diesem Sommer zuletzt Jürgen Klopp gefordert. Welche Vor- und Nachteile für eine solche Liga gibt es - und vor allem welche Hürden? Die neue "Bolzplatz"-Ausgabe, moderiert von Conan Furlong, macht sich auf die Suche nach Antworten. Der Vorteil einer U21-Nachwuchsliga: Junge Talente könnten den letzten Entwicklungsschritt ohne Druck gehen und müssten sich nicht mehr in den U23-Reserve-Teams der Bundesligisten dem Wettbewerb mit den Traditionsmannschaften in der Dritten Liga oder in den Regionalligen stellen. Dazu sagt Andreas Rettig im "sportstudio Bolzplatz"-Gespräch: "Erklären Sie mal den Vereinen, die in der Dritten Liga sind, sie sind eine Ausbildungsliga - die zeigen ihnen einen Vogel. Die wollen am Ende ja in die Zweite Liga aufsteigen."Als Nachwuchsspieler in Englands U21-LigaDass mehr Spielzeit und weniger Druck vielen Nachwuchsspielern in ihrer Entwicklung zugutekommt, schildert im "sportstudio Bolzplatz"-Gespräch Elias Lenz, der für den AFC Sunderland 2 in der U21-Liga in England spielt: "Für mich war der Sprung in Leipzig einfach zu groß - von der U19-Bundesliga in ein Champions-League-Team. In England hat man dann einfach noch mal Zeit, sich gegen andere gute Talente durchzusetzen und zu entwickeln, um dann eventuell den Sprung in eine sehr, sehr gute Herrenmannschaft zu machen. ""Bolzplatz" immer donnerstags vor einem BundesligawochenendeIm "Bolzplatz" (https://www.zdf.de/sport/bolzplatz), dem Fußballmagazin auf sportstudio.de, im ZDF-Streaming-Portal und auf dem YouTube-Kanal "sportstudio fußball", bieten Lili Engels und Conan Furlong pointierte Analysen der Bundesliga und des internationalen Fußballs. Hinzu kommen weitere Themen rund um das Fußballgeschäft. Mit Start der neuen Bundesliga-Saison waren das die "Bolzplatz"-Themen: "Das steckt hinter Galatasarays Transferrausch" (https://www.zdf.de/play/magazine/bolzplatz-fussball-analyse-100/galatasaray-istanbul-transfers-champions-league-100), "Hamburgs riskanter Plan zum Klassenerhalt" (https://www.zdf.de/play/magazine/bolzplatz-fussball-analyse-100/bundesliga-hamburger-sv-hsv-highlights-100), "Bayern-Kader: Gut genug für die Champions League" (https://www.zdf.de/play/magazine/bolzplatz-fussball-analyse-100/bayern-muenchen-kader-champions-league-100). Weitere Themen jeden Donnerstag ab 17.00 Uhr neu auf sportstudio.de - immer dann, wenn am Wochenende die Fußball-Bundesliga spielt.KontaktBei Fragen zu "sportstudio live" und "sportstudio Bolzplatz" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail an hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail an pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudiolive) (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenBolzplatz im ZDF streamen (https://www.zdf.de/magazine/bolzplatz-fussball-analyse-100)Sport auf ZDFheute (https://www.zdf.de/nachrichten/sport)Pressemappe zu "sportstudio" im ZDF (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/sportstudio-live)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6120668