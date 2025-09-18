Die Armis Centrix-Plattform, die auf der KI-gestützten Cybersicherheits-Intelligence-Engine von Armis basiert, verwaltet täglich über 6,5 Milliarden Assets und ist damit die größte ihrer Art weltweit.

Armis, das Unternehmen für Cybersicherheitsmanagement und -sicherheit, gab heute bekannt, dass es bei der 23. Tech Week von Morgan Stanley im Silicon Valley den renommierten Innovation Award erhalten hat.

Seit über 20 Jahren würdigt Morgan Stanley Unternehmen mit innovativen Fähigkeiten, die einen wesentlichen Einfluss auf sein Geschäft haben. Armis wird für seine Partnerschaft mit Morgan Stanley ausgezeichnet, das Armis ausgewählt hat, um seine kritischen Internet-of-Things-Assets (IoT) im gesamten Unternehmen zu schützen und zu sichern.

"Kontinuierliche und bahnbrechende Innovationen, die es globalen Cybersicherheitsteams ermöglichen, böswillige Akteure zu bekämpfen, sind in der heutigen Umgebung unerlässlich. Die Angriffsfläche wächst exponentiell, und die Mission von Armis ist es, die gesamte Angriffsfläche von Unternehmen zu schützen, indem Cyberrisiken in Echtzeit gemanagt werden", sagte Yevgeny Dibrov, Mitbegründer und CEO von Armis. "Wir fühlen uns durch unsere Partnerschaft mit Morgan Stanley geehrt und freuen uns darauf, das Unternehmen bei seinen fortgesetzten Bemühungen zum aktiven Management und Schutz seiner kritischen Geschäftsressourcen zu unterstützen."

Die Tech Week von Morgan Stanley bringt Technologie- und Geschäftsführer aus dem gesamten Unternehmen mit Branchenführern, Risikokapitalgebern und aufstrebenden Start-ups zusammen, um Beziehungen zu vertiefen und wichtige Innovationen zu diskutieren, die die strategischen Ziele von Morgan Stanley ermöglichen und beschleunigen können. Die Tech Week ist ein Katalysator für die gemeinsamen Innovationsbemühungen des Unternehmens zusammen mit neuen und etablierten Innovatoren.

"Armis bietet uns außergewöhnliche Transparenz und Schutz für IoT-verbundene Geräte und Controller in unseren Netzwerken", sagte Hilal Khan, Global Head of Network Security bei Morgan Stanley. "Diese Fähigkeit hat maßgeblich dazu beigetragen, dass das Unternehmen verbesserte Campus-Räumlichkeiten und Technologien bereitstellen konnte, um Flexibilität und Zusammenarbeit in einer stärker vernetzten Arbeitsumgebung zu fördern und gleichzeitig Risiken zu managen."

Armis unterstützt globale Unternehmen dabei, den gesamten Lebenszyklus der Verwaltung von Cyber-Bedrohungen proaktiv anzugehen, sodass Sicherheitsteams Angriffsversuche verhindern können, bevor sie Auswirkungen haben, anstatt auf Cybersicherheitsverletzungen zu reagieren. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen seine Plattform weiter innoviert und erweitert, um alle Aspekte des Managements von Cyber-Bedrohungen abzudecken, darunter die Erkennung und Verwaltung von Assets, die frühzeitige Erkennung von Bedrohungen, die Erkennung von Schwachstellen, die Priorisierung und die Behebung.

Armis hat für seine Plattform zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter die Ernennung zum "Leader" in The Forrester Wave: IoT Security Solutions, Q3 2025, nachdem das Unternehmen bereits von Forrester in The Forrester Wave: Unified Vulnerability Management Solutions, Q3 2025 ausgezeichnet worden war. Beide Bewertungen folgten auf die Ernennung von Armis zum "Leader" im Gartner® Magic Quadrant für CPS-Schutzplattformen Anfang dieses Jahres.

Über Armis

Armis, das Unternehmen für Cyber-Exposure-Management und -Sicherheit, schützt die gesamte Angriffsfläche und verwaltet die Cyber-Risiken des Unternehmens in Echtzeit. In einer sich schnell entwickelnden Welt ohne Grenzen stellt Armis sicher, dass Unternehmen alle kritischen Vermögenswerte kontinuierlich sehen, schützen und verwalten können vom Boden bis zur Cloud. Armis sichert Fortune-100-, 200- und 500-Unternehmen sowie nationale Regierungen, staatliche und lokale Einrichtungen, um kritische Infrastrukturen, Volkswirtschaften und die Gesellschaft rund um die Uhr zu schützen. Armis ist ein privat geführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Kalifornien.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250918337780/de/

Contacts:

Medienkontakte:

Rebecca Cradick

Vice President, Global Communications

Armis

pr@armis.com